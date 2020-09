പുതിയ കൊവിഡ് കേസുകളില്ല; ലക്ഷദ്വീപിലെ സ്‌കൂളുകള്‍ സെപ്തംബര്‍ 21 ന് തുറക്കും

Posted on: September 7, 2020 9:46 am | Last updated: September 7, 2020 at 9:46 am