അല്‍ അഹ്സ മസ്ജിദിലെ ഭീകരാക്രമണം; ഏഴ് പ്രതികള്‍ക്ക് വധശിക്ഷ

Posted on: September 2, 2020 9:51 pm | Last updated: September 2, 2020 at 9:51 pm