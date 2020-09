മൊറട്ടോറിയം രണ്ടു വര്‍ഷം വരെ നീട്ടാനാകും; എന്നാല്‍, രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് തീരുമാനിക്കാനാകില്ല: കേന്ദ്രം

Posted on: September 1, 2020 3:24 pm | Last updated: September 1, 2020 at 3:24 pm