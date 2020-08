സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ രാഷട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് പിന്നിലും പ്രണാബ്

1984ലാണ് സോണിയ രാഷട്രീയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അന്ന് മുതല്‍ അവരുടെ വിശ്വസ്തന്‍ ആയിരുന്നു പ്രണബ്

Posted on: August 31, 2020 6:56 pm | Last updated: August 31, 2020 at 6:56 pm