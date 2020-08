നീതിയുടെ സുഗന്ധമുയരുന്ന ഇടം

ലോകം മുഴുവന്‍ തീവ്ര- വലതുപക്ഷ യുക്തികളിലേക്ക് മുഖമടച്ച് വീഴുകയും സുരക്ഷിത രാഷ്ട്രീയമായി മുസ്‌ലിം, കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധത കൊണ്ടാടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുകയായിരുന്നു ജസീന്ത.

Posted on: August 30, 2020 4:02 am | Last updated: August 29, 2020 at 11:49 pm