പ്രതിപക്ഷം തെറിപറഞ്ഞിട്ടില്ല; സ്വന്തം ശീലംവെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി മറ്റുള്ളവരെ അളക്കരുത്- ചെന്നിത്തല

Posted on: August 28, 2020 9:32 am | Last updated: August 28, 2020 at 9:32 am