പ്രതിദിന രോഗബാധിതരിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തി ഇന്ത്യ; ഇന്നലെ കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 75,759 പേർക്ക്

Posted on: August 27, 2020 11:10 am | Last updated: August 27, 2020 at 11:10 am