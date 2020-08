ഹൈദരാബാദ് | വിഗ്രഹത്തെ ചൊല്ലി ഒരു സംഘമാളുകള്‍ സംഘര്‍ഷത്തിലേര്‍പ്പെട്ടത് വര്‍ഗീയവത്കരിക്കാന്‍ സൈബര്‍ ശ്രമം. പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയിലുള്ളത് ഗണേഷ വിഗ്രഹമാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഹൈദരാബാദിലാണ് സംഭവം. എന്നാല്‍, ഒരേ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നമാണ് ഇതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.

ഗണേശ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളെ ഹൈദരാബാദിലെ മുസ്ലിംകള്‍ ആക്രമിച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാണ് വീഡിയോ പ്രചരിച്ചത്. ഗണേശ ചതുര്‍ഥി ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കിടെയാണ് വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചത്.

എന്നാല്‍, ഗണേശ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഒരേ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കമാണ് ഇതെന്ന് ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഒരേ വിശ്വാസത്തില്‍ പെട്ടവര്‍ തമ്മിലായിരുന്നു തര്‍ക്കം. സംഭവത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കി ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ അഞ്ജനി കുമാര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു:

Warning. A small quarrel which took place within same community in Moghalpura was settled by Police and community elders. Some mischief makers have uploaded a video and projected it as an intercommunity issue. Such trouble makers are warned not to indulge in these mischieves.

— Anjani Kumar, IPS, Stay Home Stay Safe. (@CPHydCity) August 25, 2020