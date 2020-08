സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീപിടുത്തം: അടിയന്തര ഇടപെടല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗവര്‍ണറെ കണ്ടു

Posted on: August 25, 2020 9:42 pm | Last updated: August 25, 2020 at 9:42 pm