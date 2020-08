റായ്ഗഡ്| മഹാരാഷട്രയിലെ റായ്ഗഡില്‍ കെട്ടിടം തകര്‍ന്ന് വീണ് ഒരാള്‍ മരിച്ചു. 25 പേര്‍ കെട്ടിടത്തിനുള്ളില്‍ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നതായി സൂചന. 60 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. 12 മണിക്കൂറായി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം തുടരുകയാണ്.

ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ മൂന്ന് സംഘങ്ങളും 12 അഗ്നി ശനമ സേനാ സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി. 10 വര്‍ഷത്തെ പഴക്കമുള്ള അഞ്ച് നില കെട്ടിടമാണ് തകര്‍ന്നത്. ഈ കെട്ടിടത്തില്‍ 45 ഫഌറ്റുകളാണുണ്ടായിരുന്നത്.

