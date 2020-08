തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം: കേന്ദ്ര തീരുമാനത്തിന് എതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്തിറങ്ങണമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍

Posted on: August 21, 2020 6:46 pm | Last updated: August 21, 2020 at 6:48 pm