കൊവിഡാനന്തരം ആര് അതിജയിക്കും?

ഒരു അതിജീവനം എന്നത് ലോകത്തൊട്ടാകെ സംഭവിക്കുമെന്നുറപ്പായി കരുതണം. കാരണം അത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു കാവ്യനീതി കൂടിയാണ്. ആ അതിജീവന കാലത്ത് പിടിച്ചുനില്‍ക്കാന്‍ ഇരകള്‍ ഇപ്പോഴേ പ്രായോഗികമായ പ്രതിരോധത്തിന്റെ കരുനീക്കങ്ങള്‍ നടത്തിയേ തീരൂ. ഇന്ത്യയില്‍ ഇങ്ങനെയൊരു നീക്കം കരുതലോടെ നടത്തിയില്ലെങ്കില്‍ അതിജീവന കാലത്തും ദുരന്തങ്ങള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങാന്‍ വിധിക്കപ്പെട്ടവരായി ഇവിടുത്തെ പാര്‍ശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതം ബാക്കിയാകും.

Posted on: August 20, 2020 6:00 am | Last updated: August 20, 2020 at 12:15 am