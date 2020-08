ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഒളി സൗഹൃദങ്ങൾ

ഐ ടി പാര്‍ലിമെന്ററി സമിതിയില്‍ ഫേസ്ബുക്ക് സംബന്ധിച്ചുളവായ വിവാദവും ഭിന്നതയും ബി ജെ പി- ഫേസ്ബുക്ക് അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക് വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട്. വാള്‍സ്ട്രീറ്റ് ജേര്‍ണലിന്റെ ആരോപണം സംബന്ധിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിനോട് വിശദീകരണം തേടണമെന്ന് ശശി തരൂര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ബി ജെ പി അംഗങ്ങള്‍ അതിനോട് വിയോജിക്കുകയായിരുന്നു.

Posted on: August 19, 2020 6:05 am | Last updated: August 18, 2020 at 11:10 pm