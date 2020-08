വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഇന്ന് മാപ്പ് നൽകും; പക്ഷേ അത് സ്‌നോഡൻ ആയിരിക്കില്ല-ട്രംപ്

Posted on: August 18, 2020 12:08 pm | Last updated: August 18, 2020 at 12:08 pm