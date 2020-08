കരാര്‍ ലംഘിച്ച് പാകിസ്ഥാന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ വെടിവെപ്പ് നടത്തുന്നുവെന്ന് സൈന്യം

Posted on: August 10, 2020 12:16 pm | Last updated: August 10, 2020 at 12:16 pm