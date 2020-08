പമ്പ ഡാം തുറന്നതിനാല്‍ ചെങ്ങന്നൂരില്‍ നാലടി വെള്ളം ഉയര്‍ന്നേക്കും; 120ലേറെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ തുറന്നു

Posted on: August 9, 2020 4:46 pm | Last updated: August 9, 2020 at 4:46 pm