ദുരിത ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സന്ദർശനം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് നിർദേശം

Posted on: August 8, 2020 11:33 pm | Last updated: August 8, 2020 at 11:33 pm