എന്നും ഉയര്‍ന്നു പറക്കാന്‍ കൊതിച്ചു; അതേ പറക്കലിനൊടുവില്‍ വിധിക്ക് കീഴടങ്ങി സാത്തേ

Posted on: August 8, 2020 4:35 pm | Last updated: August 8, 2020 at 4:35 pm