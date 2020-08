കരിപ്പൂര്‍ വിമാന ദുരന്തം: പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം നടപടികള്‍ തുടങ്ങി; രണ്ട് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് കൈമാറി

Posted on: August 8, 2020 12:29 pm | Last updated: August 8, 2020 at 12:54 pm