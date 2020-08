24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് 61,537 പുതിയ കൊവിഡ് ബാധിതർ; രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 21 ലക്ഷത്തിലേക്ക്

Posted on: August 8, 2020 11:29 am | Last updated: August 8, 2020 at 11:30 am