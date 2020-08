34 വര്‍ഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ മാറ്റി മറിക്കുന്നതാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

Posted on: August 7, 2020 11:57 am | Last updated: August 7, 2020 at 11:57 am