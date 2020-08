കനത്ത മഴ: ഗോവയില്‍ തുരങ്കം തകര്‍ന്ന് വീണു; നിരവധി ട്രെയിനുകള്‍ വഴി തിരച്ചുവിട്ടു

Posted on: August 6, 2020 2:48 pm | Last updated: August 6, 2020 at 2:48 pm