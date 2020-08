കോണ്‍ഗ്രസും ഹിന്ദുത്വ താത്പര്യങ്ങളും

ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചത് ക്രിമിനല്‍ കൈയേറ്റം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അതേ കോടതി തന്നെയാണ്, അവിടെ അമ്പലം പണിയണമെന്ന വിധി പ്രസ്താവം നടത്തുന്നത്. രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന്റെ വിധി നടപ്പിലാക്കപ്പെടുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതേസമയം, സാമാന്യ നീതിബോധം ഉള്ള ഒരാള്‍ക്കും അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനോ അതില്‍ അഭിമാനിക്കാനോ കഴിയില്ല, എത്ര വലിയ നേതാവായാലും.

(രാജീവ് ഗാന്ധി സ്റ്റഡി സര്‍ക്കിള്‍, സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍ചാര്‍ജ്)

