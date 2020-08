കൊവിഡ് ചികില്‍സയിലിരിക്കെ പെരിന്താറ്റിരി സ്വദേശി ജിദ്ദയില്‍ മരിച്ചു

Posted on: August 4, 2020 8:44 pm | Last updated: August 4, 2020 at 8:44 pm