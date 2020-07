സംസ്ഥാനത്ത് കാലവര്‍ഷം കനത്തു: കൊച്ചി വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങി, കോട്ടയത്ത് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ് ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു

Posted on: July 29, 2020 3:24 pm | Last updated: July 29, 2020 at 3:24 pm