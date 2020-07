കെ സുരേന്ദ്രനു വേണ്ടി ബെന്നി ബെഹനാന്‍ എഴുതുമ്പോള്‍

കോണ്‍ഗ്രസില്‍ മുമ്പ് ചാലപ്പുറത്തു നിന്ന് തുടങ്ങി ഇപ്പോള്‍ കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ വഴി പടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗത്തെ തുറന്നു കാട്ടാന്‍ മാത്രം ആത്മവിശ്വാസവും രാഷ്ട്രീയ നൈതികതയും ജ്ഞാനവും രാഷ്ട്രീയ ഭാവനയുമുള്ള ഒരു മുഹമ്മദ് അബ്ദുര്‍റഹ്മാന്‍ സാഹിബ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ?

Posted on: July 29, 2020 4:05 am | Last updated: July 29, 2020 at 1:21 am