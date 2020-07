കേവല തൊഴിലല്ല ആതുര ശുശ്രൂഷ

ആതുര ശുശ്രൂഷ കേവലം തൊഴിലല്ല. അതൊരു മഹത്തായ സേവനവും കൂടിയാണ്, തപസ്യയാണ്. രോഗങ്ങളാല്‍ കഠിന പ്രയാസമനുഭവിച്ചും അപകടങ്ങളില്‍പ്പെട്ട് മരണത്തോടു മല്ലടിച്ചും തന്റെ മുമ്പിലെത്തുന്ന രോഗികളെ നിരസിക്കുന്നത് ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഭൂഷണമല്ല.

Posted on: July 29, 2020 4:01 am | Last updated: July 29, 2020 at 1:14 am