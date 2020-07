കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി അന്തിമ റിപ്പോര്‍ട്ട് കാത്തിരിക്കേണ്ടെന്ന് ഒഡീഷ സര്‍ക്കാര്‍

Posted on: July 28, 2020 12:02 pm | Last updated: July 28, 2020 at 12:02 pm