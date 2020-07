പരിയാരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ജനറല്‍ വാര്‍ഡില്‍ എട്ട് പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്

Posted on: July 28, 2020 9:27 am | Last updated: July 28, 2020 at 9:27 am