നീതിയില്‍ നിന്നുള്ള അകലമല്ല സാമൂഹിക അകലം കോട്ടയത്ത് കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച ഔസേഫിന്റെ മൃതദേഹം രാത്രി വൈകിയാണെങ്കിലും സംസ്‌കരിച്ചു എന്നത് നല്ല കാര്യം. പക്ഷേ, ആ മൃതദേഹം അനിശ്ചിതത്വത്തില്‍ കിടന്ന ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വവും സംസ്‌കാരവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ശാസ്ത്ര ജ്ഞാനവും സാക്ഷരതയും സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തിനേറ്റ തിരിച്ചടി തന്നെയാണിത്.

Posted on: July 28, 2020 4:03 am | Last updated: July 28, 2020 at 1:43 am