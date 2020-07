ഒമാനില്‍ വീണ്ടും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു

രാത്രി എഴ് മുതല്‍ രാവിലെ ആറ് വരെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളും കടകളും അടച്ചിടും.

Posted on: July 21, 2020 4:37 pm | Last updated: July 21, 2020 at 4:37 pm