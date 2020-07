ജാഗ്രതയാണ് രക്ഷ; ജീവന്റെ വിലയുള്ള ജാഗ്രത

രാജ്യത്തിനാകെ മാതൃകയായ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന് താങ്ങാനാകാത്ത നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ നീങ്ങുന്നു.

Posted on: July 20, 2020 4:00 am | Last updated: July 19, 2020 at 11:22 pm