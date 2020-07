കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ നഴ്‌സിന് കൊവിഡ്; ഡോക്ടര്‍മാരടക്കം 20 ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍

Posted on: July 19, 2020 6:23 pm | Last updated: July 19, 2020 at 6:29 pm