15 പൂജാരിമാർക്ക് കൊവിഡ്; തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രം അടക്കില്ലെന്ന് ബോർഡ് ചെയർമാൻ

Posted on: July 17, 2020 2:21 pm | Last updated: July 17, 2020 at 2:21 pm