രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ധന; മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ ഒരു ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് രോഗം

Posted on: July 11, 2020 6:29 am | Last updated: July 11, 2020 at 6:29 am