ഇക്കിളിയല്ല വാര്‍ത്തകളൊന്നും

പ്രധാന വാര്‍ത്ത വിട്ട് അവിഹിതം തേടിപ്പോകുന്ന മാധ്യമ രീതി ഇപ്പോഴും നാം പിന്തുടരുന്നുവെങ്കില്‍ നമ്മുടെ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തനം കാലഹരണപ്പെട്ടതാണെന്ന് തീര്‍ത്തു പറയേണ്ടി വരും.

Posted on: July 10, 2020 4:05 am | Last updated: July 9, 2020 at 11:28 pm