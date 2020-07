ഹജ്ജ് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു; 7000 വിദേശികള്‍ക്ക് അനുമതി

Posted on: July 6, 2020 10:19 pm | Last updated: July 6, 2020 at 10:19 pm