‘കോട്ടക്കല്‍ കഷായ’ത്തില്‍ ‘പരിശുദ്ധ നെയ്യ്’ ചേര്‍ക്കുമ്പോള്‍

ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി - യു ഡി എഫ് സഖ്യനീക്കത്തില്‍ സംഘ്പരിവാര്‍ കാര്യമായ എതിര്‍പ്പ് ഉയര്‍ത്തുന്നില്ല എന്നത് അവരുടെ നിഗൂഢമായ ആനന്ദത്തിന്റെ അടയാളം കൂടിയല്ലേ?

Posted on: July 6, 2020 4:05 am | Last updated: July 5, 2020 at 11:25 pm