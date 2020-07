കസ്റ്റഡി മരണങ്ങളുടെ കഥ

പോലീസ്/ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡി മരണങ്ങളെ രണ്ടായി വിഭജിക്കാം. ഒന്ന്, രോഗം വന്നും മറ്റുമുള്ള സ്വാഭാവിക മരണങ്ങൾ. രണ്ട്, ആത്മഹത്യയും സഹതടവുകാരുടെയും പോലീസ് ഓഫീസര്‍മാരുടെയും മർദനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാരണങ്ങളാലുള്ള മരണങ്ങള്‍.

Posted on: July 5, 2020 4:05 am | Last updated: July 5, 2020 at 12:02 am