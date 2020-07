ആംബുലൻസിനായി മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തുനിന്നു; കൊവിഡ് രോഗി റോഡിൽ കുഴഞ്ഞ് വീണു മരിച്ചു

Posted on: July 4, 2020 11:02 am | Last updated: July 4, 2020 at 11:02 am