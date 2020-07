വൃദ്ധയെ ഓട്ടോയില്‍ ബോധം കെടുത്തി; കവര്‍ച്ച നടത്തിയ ശേഷം വഴിയില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു

Posted on: July 2, 2020 9:12 pm | Last updated: July 2, 2020 at 9:12 pm