ജാഗ്രതയാണ് അതിജീവനം

രോഗവ്യാപന തോതും മരണ നിരക്കും അനുദിനം ഉയരുന്ന തരത്തില്‍ കൊവിഡ് 19 ലോകത്തെയാകെ പിടിച്ചുലച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ രോഗത്തെ ചെറുക്കാന്‍ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും സര്‍ക്കാറും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ ബോധപൂര്‍വം ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അത് വലിയ വിപത്തിനെ വിളിച്ചു വരുത്തലാകും.

Posted on: July 1, 2020 4:02 am | Last updated: July 1, 2020 at 1:27 am