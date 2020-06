ഇറാനിലേക്കുള്ള ആയുധ വില്‍പ്പന അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് സഊദിയും അമേരിക്കയും

Posted on: June 30, 2020 9:37 pm | Last updated: June 30, 2020 at 9:37 pm