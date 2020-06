അവർ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളാണ്

ഗള്‍ഫില്‍ മരണപ്പെട്ട മുന്നൂറില്‍പ്പരം മലയാളികളായ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ ധനസഹായത്തെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം പോലും രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികൾ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നില്ല.

