കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അപ്പീലുകള്‍ വേഗത്തില്‍ തീര്‍പ്പുകല്‍പ്പിക്കാന്‍ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കണമെന്ന് ആറ് ഹൈക്കോടതികളോട് സുപ്രീം കോടതി

Posted on: June 21, 2020 8:04 pm | Last updated: June 21, 2020 at 8:04 pm