മുല്ലപ്പള്ളിയെ തള്ളി ലീഗ്; പേരിന് പിന്തുണച്ച് ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയും ചെന്നിത്തലയും; പാര്‍ട്ടിക്കുളളിലും അമര്‍ഷം ശക്തം

Posted on: June 21, 2020 4:21 pm | Last updated: June 21, 2020 at 5:25 pm