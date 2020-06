ലോകത്ത് കൊവിഡ് മരണം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലേക്കടുക്കുന്നു; 87.58 ലക്ഷം രോഗബാധിതര്‍

Posted on: June 20, 2020 8:26 am | Last updated: June 20, 2020 at 9:40 am