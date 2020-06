രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഗുജറാത്തില്‍ മൂന്ന് സീറ്റുകള്‍ നേടി ബി ജെ പി, കോണ്‍ഗ്രസ് ഒന്നിലൊതുങ്ങി

Posted on: June 19, 2020 11:16 pm | Last updated: June 19, 2020 at 11:20 pm