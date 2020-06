24 രാജ്യസഭ സീറ്റിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്; പകുതിയോളം സീറ്റില്‍ ഉറച്ച വിജയ പ്രതീക്ഷയുമായി ബി ജെ പി

Posted on: June 19, 2020 7:07 am | Last updated: June 19, 2020 at 7:07 am