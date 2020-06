കൊവിഡ് വ്യാപനം തടയാന്‍ വീണ്ടും ലോക്ഡൗണ്‍ വേണമെന്ന് ജനങ്ങള്‍; ആവശ്യമില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍

Posted on: June 15, 2020 5:57 pm | Last updated: June 15, 2020 at 5:57 pm